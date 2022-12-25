Лиссабон, 25 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавить национальную сборную своей страны по футболу, передаёт 25 декабря Journal de Not cias.

По данным издания, Моуринью намерен до конца отработать свой нынешний контракт с итальянским клубом «Рома» (истекает летом 2024 года).

Aleksandr Osipov Жозе Моуринью

Сборная Португалии на чемпионате мира 2022 года в Катаре дошла до стадии четвертьфинала.

Жозе Моуринью ранее возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и ряд других команд.