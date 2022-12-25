Санкт-Петербург, 25 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Тело мужчины извлекли из канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Об этом 25 декабря сообщает Фонтанка. ру.

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По информации журналистов, сотрудники спасательного ведомства подняли из канала Грибоедова тело. Уточняется, что мужчина попал под лёд 24 декабря. Погибшего обнаружили около Аларчина моста.

Как сообщало ИА REGNUM, трое мальчиков погибли, упав под лёд на замерзшем озере в центральной части Англии. Возраст погибших составляет 11, 10 и 8 лет.