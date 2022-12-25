Москва, 25 декабря, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Жители России отправили более 20 тысяч писем Деду Морозу с помощью специальных почтовых ящиков. Об этом 25 декабря сообщает RT со ссылкой на «Почту России».

Цитата из м/ф «Снеговик-почтовик». реж Леонид Амальрик. 1955. СССР Письмо для Деда Мороза

«В канун Нового года сильно растёт нагрузка на сотрудников почтового отделения в Великом Устюге, которое обслуживает резиденцию Деда Мороза», — рассказали в «Почте России».

Отмечается, что, согласно предварительной статистике, в нынешнем году ожидается на 40 тысяч писем больше, чем обычно.

В «Почте России» добавили, что каждое письмо Деду Морозу доставляется, даже если в нём что-то неправильно заполнили или опустили его в обычный почтовый ящик.