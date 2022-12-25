Париж, 25 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Гражданин, открывший стрельбу 23 декабря в Париже, изначально планировал преступление в пригороде Сен-Дени, а не атаку на курдов. Такое заявление 25 декабря сделала прокуратура Парижа.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

При допросе задержанного выяснилось, что ранним утром 69-летний француз направился в Сен-Дени с оружием и патронами с целью убивать иностранцев. Однако на месте он заметил слишком мало людей, а не подходящая одежда на нём мешала быстро перезаряжать оружие. По возвращении домой он направился на улицу Энгиен в 10-м округе Парижа. Задержанный сказал, что его задачей было истратить боезапас, а затем покончить с собой.

Напомним, в результате стрельбы в Париже погибли трое курдов, двое мужчин и женщина. Ещё три человека получили ранения. После задержания нападавший объявил себя расистом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил в организации беспорядков в Париже Рабочую партию Курдистана.

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