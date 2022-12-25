Париж, 25 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Патологическая «ненависть к иностранцам» стала причиной нападения парижского пенсионера Уильяма М. на представителей курдской общины. Об этом сообщает 25 декабря телеканал BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

69-летний мужчина, задержанный за нападение на людей возле курдского культурного центра, заявил полицейским, что утром 23 декабря планировал атаку в районе Сен-Сен-Дени. Он отправился туда «с оружием и боеприпасами для совершения убийств иностранных граждан».

Прибыв на место, подозреваемый отказался от своего замысла из-за того, что людей было мало, а одежда «мешала ему легко перезарядить пистолет». Себя он назвал человеком депрессивным и склонным к суициду.

Задержанный признался, что испытывал желание убивать мигрантов, иностранцев уже давно, после попытки ограбления его дома в 2016 году. Эта ненависть «стала совершенно патологической».

Прокуратура, расследующая атаку в 10-м округе Парижа, добавила «расистский мотив» к делу об убийствах, покушении на убийства, насилии с применением огнестрельного оружия и нарушениях законодательства об оружии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря, по данным полиции, мужчина застрелил троих человек на улице Ангьен в Париже. Все они были курдами. Ещё три человека получили ранения. Преступление вызвало в городе протесты, переросшие в беспорядки.

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