Саратов, 25 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Новый случай нападения на работников скорой помощи зафиксирован в Саратове. Медицинского работника избил пациент в квартире дома на улице Мичурина. Об этом 25 декабря сообщил министр здравоохранения Олег Костин в своем телеграм-канале.

(сс) ToNic-Pics Кулак

По данным министра, пьяный мужчина напал на фельдшера реанимационной бригады седьмой подстанции ГУЗ «Саратовская областная станция скорой медицинской помощи» и нанес ему несколько ударов кулаком по голове. Несмотря на сотрясение головного мозга, медик отказался от госпитализации.

По данным регионального управления МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента, которого подозревают в нанесении ножевого ранения сокурснику.

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