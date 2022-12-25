Вашингтон, 25 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Сказочный персонаж Санта-Клаус совершил свое 67-е кругосветное путешествие по миру. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

Цитата из к/ф «Санта Клаус 3». реж Майкл Лембек. 2006. США Санта Клаус

Североамериканские военные по традиции следят за передвижением Санты и ведут подсчёт сделанных им подарков. Утверждается, что в 2022 году волшебный персонаж подарил 7 млрд 623 млн 693 тысяч 263 подарка.

Данный проект был запущен в 1955 году. Тогда крупный универмаг в штате Колорадо призвал детей позвонить Санта-Клаусу. Но в телефонном номере, который был указан в рекламе, была допущена ошибка. В результате вместо Санты на звонки отвечал оператор горячей линии континентального командования ПВО. С того момента каждый год в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за кругосветным путешествием Санта-Клауса.