Лондон, 25 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Собака едва не спалила дом в британском графстве Эссекс, сообщает 25 декабря The Telegraph.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Пожар произошёл в деревне Хокли на востоке Англии в канун Рождества. Местная жительница увидела, что её дом полон дыма, когда вернулась после отсутствия. Дома оставалась её собака.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в доме горит спальня. Вероятно, собака включила фен, лежавший на кровати, из-за чего загорелись постельное бельё и матрас.

Собака дожидалась хозяйку у двери, обе они надышались дымом. Пожарная служба призвала людей не оставлять электрические приборы включенными в сеть.