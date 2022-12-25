Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 25 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Казанский волейбольный клуб «Зенит» выиграл золотые медали Кубка России, обыграв в финале турнира новоуренгойский «Факел».

Волейбол

Матч прошёл в Новом Уренгое и завершился со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 25:21) в пользу волейболистов «Зенита».

Ранее в полуфинале «Зенит» одержал победу над «Белогорьем» (Белгород) в трёх партиях (25:23, 25:22, 25:15). В свою очередь, «Факел» на своей площадке был сильнее новосибирского «Локомотива» — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).