Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство военнослужащих
Киев, 25 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство украинских военных и призвал правительство страны ужесточить наказание за побег. Его цитирует издание «Страна».
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание за дезертирство.
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Собеседник издания отметил, что «Залужный полностью прав». Мужчина рассказал, что в его подразделении числятся около десятка военнослужащих, которые уже уходили в «самоволку». Он подчеркнул, что бойцы отделались мягким наказанием.
«Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен? Поэтому дезертиров надо отметать и судить сразу, при первой попытке сбежать», — поделился своим мнением подполковник ВСУ.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на улицах украинских городов раздают повестки о мобилизации.
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