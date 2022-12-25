Киев, 25 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. На западе Украины нефтепродукты попали в реку Днестр, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

wikipedia.org Днестр

По ее словам, 24 декабря было зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области.

«В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галич (находится в Ивано-Франковской области)», — написала она в телеграм-канале.

Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае в акватории Таманского залива вечером 21 декабря произошёл разлив мазута.

Специалисты выставили боновые заграждения. По предварительной информации, произошла утечка 3 тонн мазута.

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