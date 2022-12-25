Нью-Дели, 25 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. 12-летний подросток с тремя сообщниками убили супружескую пару в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом 25 декабря сообщает The Times of India.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Отмечается, что четыре преступника пришли к супружеской паре, 60-летнему мужчине и его 55-летней жене, под предлогом продажи металлолома. Как только они открыли дверь, два бандита задушили женщину. После этого подросток и ещё один его сообщник зашли в дом и задушили спящего мужчину.

Затем злоумышленники скрылись, забрав 54 тыс. рупий (46 тыс. рублей), мобильный телефон и серебряную цепочку.

Дочь супругов нашла тела и вызвала полицию. 12-летний подросток оказался знакомым супружеской пары. Несовершеннолетнего и двух сообщников задержали полицейские, ещё один в настоящее время скрывается.