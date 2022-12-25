Великий Устюг, Вологодская область, 25 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. После четырёхлетней реконструкции аэропорт Великого Устюга принял первых пассажиров, сообщил 25 декабря губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Официальный телеграм-канал Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Аэропорт Великого Устюга

Длина нового полосы составляет почти 1800 метров. В воздушной гавани привели в соответствие со стандартами лётное поле, рулёжные дорожки, смонтировали светосигнальное оборудование, капитально отремонтировали аэровокзальный комплекс.

«Аэропорт способен принимать такие самолеты, как «Сухой Суперджет 100», «Bombardier CRJ200» и другие авиалайнеры подобного класса», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Пока запланированы пять рейсов в неделю (два из Вологды и три из Череповца). В дальнейшем будут организованы перелёты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России совместно с РЖД запустили для прошедших реабилитацию после ранений военных и их семей туристический поезд до Великого Устюга.