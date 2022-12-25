Новосибирск, 25 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Под Новосибирском произошло массовое ДТП. Об этом 25 декабря сообщил телеграм-канал «АСТ-54».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно данным канала, авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» с участием хэтчбека Hyundai Getz, седанов Lada Priora и Mitsubishi Lancer, и кроссовера Hyundai Santa Fe.

Судя по опубликованным фото, четыре транспортные средства получили серьезные повреждения. Данные о пострадавших пока не приводятся. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, фура и легковой автомобиль столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве.

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