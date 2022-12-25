* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 25 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Разгромленное в Мариуполе националистическое формирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возрождают на Украине. Об этом 25 декабря пишет «Военное обозрение».

Василий Иванов ИА REGNUM Предметы одежды батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По информации журналистов, на Украине уже сформированы два батальона, сейчас идет формирование третьего. В их состав вошли остатки недобитых «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе боевиков, которые сидели на «Азовстали» в Мариуполе.

Отмечается, что набор в этот батальон идет официально, на центральных каналах телевидения Украины идет соответствующая реклама.

Журналисты уточняют, что сейчас в составе ВСУ есть подразделения под названием «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но это не основной состав, их сформировали из добровольцев, они относились к территориальной обороне и не имели никакого отношения к основному составу.

«Таким образом, на данный момент имеются два «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из которых в составе украинской армии, второй по-прежнему в составе Нацгвардии, и это и есть недобитки Мариуполя», — пишет «Военное обозрение».