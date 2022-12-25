Киев, 25 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. На улицах украинских городов раздают повестки о мобилизации. Об этом 25 декабря сообщило интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, группа мужчин в военной форме обступила мужчину в гражданской одежде.

По словам автора ролика, военные раздают повестки на улицах Днепропетровска около местного рынка.

В издании отметили, что такие видео в последнее время стали появляться часто, несмотря на заверения украинского минобороны об отсутствии планов по новой волне мобилизации.