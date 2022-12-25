Ватикан, 25 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Глава Католической церкви Франциск призвал к помощи страждущим и просветлению ума тех, кто может прекратить конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорится в рождественском послании понтифика.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

Поздравляя всех верующих с Рождеством, папа Римский заявил, что в лице младенца Христа узнаётся лицо детей, жаждущих мира.

За рождественским столом католикам предложили «подумать о людях, страдающих от голода, особенно о детях, в то время как каждый день большое количество еды тратится впустую, а ресурсы тратятся на оружие».

По словам понтифика, конфликт Москвы и Киева ещё более усугубил ситуацию, поставив под угрозу голода тех, кто живёт на Африканском Роге и в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу Римского с Рождеством Христовым.

Также рождественские поздравления направлены главам инославных Церквей, празднующих Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю.

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