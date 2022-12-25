В Киеве 25 декабря повторно объявили воздушную тревогу
Киев, 25 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба киевской городской военной администрации.
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Эвакуация
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, сирены тревоги сейчас раздаются по всей территории Украины.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога в Киеве была объявлена 25 декабря в 10:24, а в 12:15 был объявлен отбой тревоги.
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