Донецк, 25 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Горловку и Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, сообщили 25 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:05 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Красный Партизан: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:33 киевские каратели обстреляли Горловку (Калининский район), выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ 25 декабря обстреляли территорию завода «Стирол» в Горловке.

Один из снарядов разорвался возле склада селитры, повредив здание. В нём выбиты стекла, также получило повреждения ограждение цеха карбамида.

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