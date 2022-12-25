Москва, 25 декабря, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Доклад об обстоятельствах пожара в торговом центре в станице Тбилисской Краснодарского края поручил представить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 25 декабря говорится в телеграм-канале ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Напомним, в станице Тбилисская Краснодарского края загорелся торговый центр, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. В Сети появилась запись, сделанная очевидцами, с полыхающим зданием.

Доклад о случившемся поручено представить руководителю СУ СК России по региону Андрею Маслову.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в одном из зданий в станице Тбилисская Краснодарского края произошёл пожар.