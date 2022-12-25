Горловка, ДНР, 25 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. ВСУ 25 декабря обстреляли территорию завода «Стирол» в Горловке, рассказал мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Один из снарядов разорвался возле склада селитры, повредив здание. В нём выбиты стекла, также получило повреждения ограждение цеха карбамида, отметил мэр.

«Стирол» — крупнейшее предприятие региона по производству минеральных удобрений — регулярно обстреливается ВСУ. В случае попадания снарядов в хранилища химических веществ может произойти чрезвычайная ситуация.