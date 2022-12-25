Вашингтон, 25 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Тройная эпидемия началась в США, больницы принимают заразившихся респираторно-синцитиальным вирусом, гриппом и коронавирусом. Об этом сообщает NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

По словам врача Дэвида Кларка, за 30 лет работы в отделении неотложной помощи и смежных отделениях он не видел такого количества заражений, оно «беспрецедентно». Больницы готовятся к третьей по счёту «очень сложной зиме».

«Самое непонятное сейчас, каким будет этот сезон с учётом коронавируса», — отметил главный врач Том Бэдер.

На большей части территории США уже достигло пика число случаев респираторно-синцитиального вируса. А вот заразившихся гриппом и COVID-19 становится больше.

Так, в Чикаго достижения «высокого уровня риска» по коронавирусу ожидают на следующей неделе. В одном из округов в Нью-Джерси ввели обязательное ношение масок в школах.

Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупредили, что в стране растёт число детей, заразившихся редкой бактериальной инфекцией — стрептококковой инфекцией группы A.

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