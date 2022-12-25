Кейптаун, 25 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Направляющееся в Мозамбик судно с первой партией российских удобрений для Африки зашло в порт южноафриканского города Гкеберха (бывший Порт-Элизабет) из-за шторма. Об этом 25 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя портовой службы.

Алексей Боголюбов. Шторм

«Судно прибыло утром 25 декабря для того, чтобы переждать штормовую погоду, которая установилась сейчас в Индийском океане у берегов ЮАР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно планам, судно будет находиться в Гкеберхе в течение ближайших семи дней.

29 ноября судно MV Greenwich под флагом Великобритании вышло из Нидерландов. По планам 28 декабря оно должно было прибыть в порт Бейра в Мозамбике.

Но после остановки в ЮАР судно придёт в пункт назначения только в первую неделю января 2023 года. На его борту находятся 20 тыс. тонн удобрений, которые принадлежат российской компании «Уралхим-Уралкалий».