Москва, 25 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В России в определённые периоды 2023 года не исключают снижения добычи нефти. При этом по итогам года планируется добыть не менее 490–500 млн тонн топлива, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя правительства Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

По словам вице-премьера, Россия сможет добыть указанный объём нефти даже в условиях введённого в начале декабря западными странами эмбарго. Но многое будет зависеть от логистики, подчеркнул он.

Новак напомним, что эмбарго на поставку нефтепродуктов начнёт действовать с 5 февраля 2023 года.

«В 2023 году будет много неопределённостей, связанных с работой на внешних рынках. Однако очевидно, что наш продукт востребован на международном рынке», — добавил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 августа вступило в силу эмбарго Евросоюза и Великобритании на импорт угля из России. ЕС оценивал ежегодный объём поставок в 8 млрд евро (на импорт из России приходится около половины этой суммы).

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