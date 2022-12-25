Париж, 25 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Серийный убийца Чарльз Собрадж, известный как «Змей» и «Бикини-киллер», прибыл во Францию после почти 20-летнего тюремного заключения. Об этом сообщает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

Верховный суд Непала, где Собрадж отбывал пожизненный срок, освободил 78-летнего мужчину в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья. В международном аэропорту Парижа «Змея» встретил адвокат.

Во время перелёта Собрадж заявил журналистам, что в судебном процессе против него использовались поддельные документы. Теперь он намерен сам обратиться в суд.

«У меня много дел. Я должен подать в суд на многих людей», — цитирует Собраджа AFP.

По данным полиции, Собрадж совершал нападения на туристов из западных стран в Юго-Восточной Азии в 1970-х годах. Преступления совершались на так называемой Тропе хиппи. Жертвами Собраджа стали по меньшей мере 12 человек, также он занимался грабежом и мошенничеством. Его прозвали «Бикини-киллер» из-за одежды жертв и «Змеем» за способность ускользать от правосудия.