Москва, 25 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Пункт временной дислокации иностранных наёмников поразили российские военные в районе Артёмовска (ДНР). Об этом 25 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«В районе города Артёмовск поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ поразили 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.

По его словам, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять беспилотников ВСУ в районах Змиевки, Площанки (ЛНР), Кирилловки, Малого Кременчика (ДНР) и Пологи Запорожской области.

Кроме того, перехвачены шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и один снаряд «Ураган» в районах населенных пунктов Житловка и Краснореченское (ЛНР), Куйбышево (ДНР) и Мирное Запорожской области.