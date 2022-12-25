Владивосток, 25 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Дорогу в поселок Ольгу, высота снежного покрова на которой доходит до двух метров, «пробила» тяжёлая техника. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Чакола в снегах

По информации пресс-службы, сейчас по дороге передвигаются только автомобили экстренных служб, подвоза продовольствия и топлива.

Утоняется, что по этой дороге в Ольгу прибыли спасатели, которые оказывают адресную помощь жителям по расчистке дворов.

Отмечается, что мощный бульдозер начинает работу по расчистке автодороги к Тимофеевке, которая пока отрезана. В Ольгинский округ также движутся бульдозеры и с южного направления.

В пресс-службе сообщили, что в Кавалеровском округе сейчас техника пробивает дорогу на село Зеркальное. Она уже прошла более 20 из 30 километров занесённой дороги. Завтра сообщение планируют восстановить, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в Приморье ликвидируют последствия сильного снегопада. Так, 24 декабря специалисты восстановили свет в селах Николаевка, Горноводное, Пермское, Ветка.

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