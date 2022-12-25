Берлин, 25 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Украина без Запада бессильна и не способна ни на какие чудеса, отметили читатели немецкого издания Die Welt в комментариях под публикацией о рождественском видеопоздравлении украинского президента Владимира Зеленского.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

Зеленский в своём телеграм-канале заявил, что украинцы в зимние праздники не будут ждать чуда, так как творят его сами. Немецкие читатели предположили, что политик не верит собственным словам.

«Между тем он сам осознаёт, что победу им принесет лишь только чудо», — написал читатель Thomas Frankfurt и выразил сожаление, что погибнут ещё многие тысячи людей.

Пользователь Ingeborg G добавила, что вера в свою способность «творить чудеса» говорит о безумии. Зеленский возомнил себя божеством, пошутил Anders A.

«Психушка тоже полна людьми, ожидающими чуда», — добавил Peter Kment.

Украина до сих пор ничего не сотворила сама, всё было сделано лишь при поддержке Запада, напомнил Alexander S.

ALTAN K. с иронией добавил, что чудеса получатся только при «стороннем финансировании».

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