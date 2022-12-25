Москва, 25 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в России нет, сообщил 25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Такой протокольной практики нет», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин поздравить с католическим Рождеством лидеров западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви Франциска с Рождеством Христовым.

Кроме того, патриарх Кирилл направил рождественские поздравления главам инославных Церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю.