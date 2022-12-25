Псков, 25 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Псковской области меры поддержки участников спецоперации распространили и на силовые структуры. Об этом 25 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По его словам, все меры поддержки, предусмотренные для мобилизованных и военнослужащих Вооружённых сил России, теперь распространены и на сотрудников региональных управлений МВД, ФСИН, ФСБ, Росгвардии.

«Речь идёт о тех сотрудниках, которые принимали или принимают непосредственное участие в специальной военной операции с 21 сентября 2022 года», — написал глава Псковской области в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре псковские власти уравняли в правах мобилизованных и добровольцев. Для их семей предусмотрено первоочерёдное зачисление детей в детские сады и школы, освобождение от платы за детские сады, за питание в школе, а также освобождение на два года от транспортного налога.