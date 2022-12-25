На территории завода «Нафтан» в Белоруссии произошло возгорание
На территории белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» произошло возгорание
Минск, 25 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На территории нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан» в Витебской области Белоруссии произошло возгорание, сообщили 25 декабря в пресс-службе МЧС республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Нафтан»
Отмечается, что работа установки, которая предназначена для первичного фракционирования нефти, и технологический процесс не нарушены.
Причина возгорания устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека погибли, четверо пострадали в результате пожара на территории «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК).
Возможной причиной пожара на нефтезаводе в Ангарске названа загазованность систем технологической установки на промышленной площадке.
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