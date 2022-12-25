Минск, 25 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На территории нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан» в Витебской области Белоруссии произошло возгорание, сообщили 25 декабря в пресс-службе МЧС республики.

Иван Шилов ИА REGNUM «Нафтан»

Отмечается, что работа установки, которая предназначена для первичного фракционирования нефти, и технологический процесс не нарушены.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека погибли, четверо пострадали в результате пожара на территории «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК).

Возможной причиной пожара на нефтезаводе в Ангарске названа загазованность систем технологической установки на промышленной площадке.

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