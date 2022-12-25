Москва, 25 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Главном военно-клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко утром 25 декабря скончался бывший главнокомандующий сухопутными войсками вооружённых сил России генерал армии Алексей Маслов, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

Jason L. Austin Алексей Маслов

Маслов умер на 70-м году жизни. В рядах вооружённых сил он прошёл путь от командира взвода до главнокомандующего сухопутными войсками. Позже Маслов был главным военным представителем России при НАТО. В последние время он работал специальным представителем акционерного общества «Концерн «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству.

Маслов награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За боевые заслуги» и другими медалями.