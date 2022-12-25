Турция обсуждает с РФ проведение наземной операции в Сирии
Daily Sabah: Турция попросила Россию открыть небо над Сирией
Анкара, 25 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Турция обсуждает с Россией открытие воздушного пространства над Сирией для проведения возможной трансграничной операции. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает 25 декабря газета Daily Sabah.
«Мы ведем переговоры с Россией по всем вопросам, включая открытие воздушного пространства», — приводит издание слова министра.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара планирует на сопредельной территории операцию для создания 30-километровой линии безопасности.
Наземная операция, отмечают турецкие СМИ, позволит Анкаре контролировать участок границы с Сирией протяжённостью 600 км и свести к минимуму исходящие с сирийской территории угрозы. Таковыми в Турции считают «Силы народной самообороны» (YPG) — сирийское подразделение Рабочей партии Курдистана.
Читайте также: Москва убеждает Турцию не переходить к наземной операции в Сирии — МИД РФ