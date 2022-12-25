Анкара, 25 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Турция обсуждает с Россией открытие воздушного пространства над Сирией для проведения возможной трансграничной операции. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает 25 декабря газета Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы ведем переговоры с Россией по всем вопросам, включая открытие воздушного пространства», — приводит издание слова министра.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара планирует на сопредельной территории операцию для создания 30-километровой линии безопасности.

Наземная операция, отмечают турецкие СМИ, позволит Анкаре контролировать участок границы с Сирией протяжённостью 600 км и свести к минимуму исходящие с сирийской территории угрозы. Таковыми в Турции считают «Силы народной самообороны» (YPG) — сирийское подразделение Рабочей партии Курдистана.

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