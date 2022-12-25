Самара, 25 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Нападающий Владимир Сычевой будет играть в самарских «Крыльях Советов» под фамилией Писарский. Об этом25 декабря сообщается в Telegram-канале клуба.

Анна Нэсси Владимир Сычевой

«За нашу команду Владимир будет выступать под фамилией Писарский», — говорится в сообщении.

Писарский — это фамилия отчима футболиста. Ранее он заявил, что хочет использовать эту фамилию со второй части сезона чемпионата России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Сычевой перешёл из «Оренбурга», за который выступал с 2021 года, в «Крылья Советов».