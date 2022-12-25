Москва, 25 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Для России неприемлемы какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы, заявил 25 декабря пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По словам представителя Кремля, Россия никогда не согласится уничтожить рыночное ценообразование.

«Если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придётся согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может», — добавил Песков.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по установленным западными странами ценам. Страна будет искать новые рынки и новую логистику.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Евросоюз установил потолок цен на газ на уровне 180 евро за Мвт·ч (почти 1,85 тысяч евро за 1 тысячу куб. метров).

Читайте также: Медведев: потолок цен на газ ведёт к обнищанию рядовых европейцев