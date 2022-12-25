Москва, 25 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Голоса американских противников поставок Украине наступательных вооружений «тонут в вое безумия», написал российский сенатор Алексей Пушков 25 декабря в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Сенатор прокомментировал видеоролик французского телеканала LCI с «разоблачением» президента США Джо Байдена. Журналисты обратили внимание, что Байден на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским ушёл от неудобного вопроса о поставках Киеву наступательных вооружений и переложил ответственность на «европейских партнёров».

В Вашингтоне, отметил Пушков, понимают опасность таких поставок, однако постоянно заигрывают с этой темой под давлением Киева и совершенно сошедших с ума либеральных СМИ, которые утратили понимание реальности и требуют нанести «решающее поражение России».

«Трезвые наблюдатели, а их в США единицы, бьют тревогу по этому поводу. Но их голоса тонут в воинственном вое безумия», — написал сенатор.

По его словам, нечто похожее было перед Первой мировой войной, когда пресса неистовствовала, подначивая обе стороны к конфликту.

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