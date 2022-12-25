Киев, 25 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. 1 января 2023 года священнослужителей на Украине могут не впустить в два крупнейших храма Киево-Печерской лавры — Успенский и Трапезный. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла.

Киево-Печерская лавра

«Это пока ещё не точные слухи, но мне стало известно, что у нас заканчивается срок договоров аренды храмов», — приводят журналисты его слова.

Митрополит добавил, что священнослужителям негласно подтвердили, что уже в следующее воскресенье (1 января) или в субботу (31 декабря) им могут запретить вход в Трапезный и Успенский храм Киево-Печерской лавры.

По его словам, данный вопрос он будет обсуждать с директором музея Киево-Печерской лавры 26 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что на Украине в отношении священнослужителей Украинской православной церкви возбуждено 50 уголовных дел.

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