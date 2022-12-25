Москва, 25 декабря, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Более 80 киевских боевиков уничтожили российские военные в ходе наступления на донецком направлении. Об этом 25 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«На донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.

Кроме того, уничтожено два танка, четыре автомобиля и пять боевых бронированных машин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении российские военные уничтожили более 30 киевских боевиков.