Москва, 25 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В основе конфликта на Украине лежит политика геополитических оппонентов, которые растаскивают на части Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Донбасс

Так, в интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства напомнил про принцип «разделяй и властвуй», который лежит в основе политики оппонентов Москвы.

По мнению российского лидера, остальные страны «всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас» — заниматься «растаскиванием» исторической России.

Вместе с тем цель России заключается в том, чтобы, наоборот, объединить народ, заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что после совершения государственного переворота на Украине в 2014 году столкновение с силами, стремящимися к раздроблению и уничтожению России, использующими для этого международных террористов и украинских неонацистов, стало неизбежным.

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