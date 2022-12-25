Лондон, 25 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Номер журнала «Сельская жизнь» (Country Life), редактором которого выступила королева-консорт Великобритании Камилла, стал самым продаваемым в истории. Об этом сообщает The Telegraph.

Annabel Moeller Королева-консорт Великобритании Камилла

Шесть месяцев Камилла работала над июльским выпуском журнала, приуроченным к её 75-летию. При этом она шутила, что хочет лишь одного — обойти про продажам своего мужа, короля Карла III, номер о котором вышел в 2018 году и разошёлся в количестве 60 тыс. экземпляров.

Однако Камилла не только побила рекорд своего супруга. Её номер «Сельской жизни» стал самым продаваемым выпуском всех времён, разошёлся в количестве 70 тыс. экземпляров и обеспечил журналу рост продаж в течение остального года.

«Издание было продано более чем в 126 странах, а онлайн-версия стала самой просматриваемой на веб-сайте с посещениями из более чем 160 стран», — говорится в публикации.

В 244-страничном номере королева-консорт затронула не только светлые стороны загородной жизни, но и такие темы, как преступность, суициды и домашнее насилие.

Журнал Country Life выходит в Великобритании с 1897 года.

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