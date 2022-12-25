Глава МИД России обозначил главный итог 2022 года
Лавров назвал главный вывод 2022 года
Москва, 25 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров считает главным итогом уходящего года прояснение ситуации, кому можно доверять на международной арене.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась. Что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя», — сказал он 25 декабря в эфире телеканала «Россия-1».
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (62%) считают главным событием 2022 года специальную военную операцию на Украине.