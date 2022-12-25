Москва, 25 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров считает главным итогом уходящего года прояснение ситуации, кому можно доверять на международной арене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась. Что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя», — сказал он 25 декабря в эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (62%) считают главным событием 2022 года специальную военную операцию на Украине.