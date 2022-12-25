Санкт-Петербург, 25 декабря, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург, где пройдет неформальный саммит стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 25 декабря сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Судя по опубликованным кадрам, белорусский лидер вылетел из подмосковного аэродрома Чкаловский, расположенного рядом со Звездным городком.

Напомним, что 24 декабря Лукашенко посетил Центр подготовки космонавтов им Ю. А. Гагарина, где встретился с претендентами на полёт на Международную космическую станцию на российском корабле.

Читайте также: Президент Белоруссии прибыл в Звёздный городок

Неформальная встреча глав СНГ пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, сын президента Белоруссии Николай Лукашенко в ходе посещения Центра подготовки космонавтов потренировался стыковать корабль «Союз МС» к Международной космической станции.

А также: Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС