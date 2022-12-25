Москва, 25 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск абсурдна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Совершенно абсурдная обеспокоенность», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что контакты ближайших союзников не должны никого беспокоить

Представитель Кремля добавил, что контакты осуществляются «не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство, экономическая интеграция двух государств направлена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о том, что президент РФ Владимир Путин якобы получает «искаженную информацию» о ходе спецоперации.

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