Вашингтон, 25 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. После начала спецоперации на Украине ЦРУ активизировало работу в России. Об этом 25 декабря написал американский публицист Джек Мерфи в своем блоге, ссылаясь на трех экс-сотрудников разведки и двух экс-военных чиновников.

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По его мнению, в кампании ЦРУ, которая готовилась годами, участвуют «спящие ячейки» в России.

«Но они [источники журналиста среди военных — прим. ИА REGNUM] отказались назвать конкретные цели [кампании ЦРУ в России]», — пишет автор блога.

Мерфи уточняет, что сами американцы не участвует в выполнении данных заданий, они осуществляют командование и контроль.

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