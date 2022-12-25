Анкара, 25 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к странам, которые напрямую или косвенно поддерживают террористические организации, с призывом прекратить это делать, сообщает 25 декабря телеканал A Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«Вы греете змею на своей шее, которая может укусить вас в любой момент. Наблюдение за взрывами бомб в Турции на экранах телевизоров может ничего не значить для вас. Когда такие же бомбы взорвутся в ваших городах, вы, конечно, поймёте, что мы чувствуем, но тогда будет уже слишком поздно», — сказал он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в организации беспорядков в Париже виновата Рабочая партия Курдистана.

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