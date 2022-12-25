Москва, 25 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин навестил в больнице главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Пригожина.

hdptcar В Центрально-Африканской Республике

«Навестил Диму Сытого в больнице», — написал Пригожин.

По его словам, Сытый перенёс очередную операцию, врачи дают хорошие прогнозы.

Напомним, 16 декабря Сытый получил посылку, которая при вскрытии взорвалась. Он был госпитализирован с серьёзными травмами. Впоследствии его перевезли в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждёт от Франции осуждения теракта против главы «Русского дома» в ЦАР.