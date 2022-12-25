Лондон, 25 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Жители Великобритании возмущены рождественским обращением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Официальное интернет-представительство Зеленского Владимир Зеленский

Читатели издания признались, что постоянные видеообращения украинского лидера начали им надоедать. Кто-то даже поинтересовался, какой у него производственный бюджет на эти обращения.

Один из комментаторов призвал Зеленского прекратить «клянчить» и разобраться в ситуации, добавив: «Украина — огромная страна. И забери от нас своих людей».

Другой читатель потребовал от украинского лидера «выходной»: «Достал, дай нам отдохнуть на Рождество, пожалуйста. Мы уже дали достаточно денег».

Один из жителей Британии, поздравил Зеленского с Рождеством, назвав его «халявщиком», а другой поинтересовался, посылал ли он добрые пожелания украинцам на Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в США подвергли критике президента страны Джо Байдена за то, что он, произнося рождественское послание не назвал по имени Иисуса Христа.

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