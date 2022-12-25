Анкара, 25 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В организации беспорядков в Париже виновата Рабочая партия Курдистана (РПК). Об этом 25 декабря заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

«Это РПК во Франции. Теперь они жгут улицы Парижа. Вы всё ещё будете молчать?» — написал он.

Напомним, 23 декабря в Париже прошёл стихийный митинг курдской общины, который перерос в стычки с полицией. В столкновениях около десятка полицейских получили травмы. После этого произошла стрельба, в которой погибли трое курдов.