Москва, 25 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало о прибытии в зону специальной военной операции военных священников Западного военного округа в преддверии Нового года и Рождества. Соответствующее видео было опубликовано 25 декабря в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В министерстве отметили, что батюшки помогают военнослужащим сохранять мир и душевное спокойствие, поднимать боевой дух.

«Будем столько, сколько нужно, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва», — отвечают священнослужители на вопрос о сроках своего пребывания на позициях российских войск.

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«Рискуя жизнью наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и даже крестят тех, кто пришёл к Богу уже во время боевых действий», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике за сутки уничтожено до 65 боевиков ВСУ.

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