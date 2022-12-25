Киев, 25 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Взрывы, которые слышали в Киеве, произошли по плану в ходе проверки сил. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба командования объединенными силами киевских боевиков на своей странице в социальной сети.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По информации пресс-службы, 25 декабря ВСУ проверили силы обороны Киева на предмет противодействия разведывательным группам. Отмечается, что для того, чтобы произвести огневое поражение целей, был проведен маневр артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Киева утром 25 декабря услышали два взрыва.

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